Валерій Федорчук, який у березні завершив кар'єру футболіста, розпочне тренерський шлях в системі львівського Руха.

"Відтепер ви можете побачити мене в ролі головного тренера медіа-команди Руха. Наше завдання – показати новий спортивно-розважальний формат футболу українським глядачам та подарувати позитивні емоції від перегляду. Тому щасливий, що маю змогу долучитися до такого проекту.

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Вірю в хлопців, бачу бажання в кожному з них, а це – головне. Сподіваюся, що медійний футбол зможе підігрівати зацікавлення ще більшої кількості людей до цього великого виду спорту. Продовжуємо працювати", – прокоментував своє призначення Федорчук.

Медійна команда – це футбольна команда, яка має у своєму складі яскравих публічних особистостей, аматорських гравців або колишніх професійних, метою якої є розвиток футболу в країні. Зокрема, до Ruh Media Team входить низка блогерів.