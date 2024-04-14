Гвинеец устроил скандал в лагере "музыкантов" перед матчем против Байера, который сделал соперника чемпионом. Кейта нагло отказался садиться в командный автобус, когда узнал, что не будет в стартовом составе.

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Директор Вердера Клеменс Фриц шокирован поведением 29-летнего игрока: "Он просто не сел с нами в автобус и пошел домой. Завтра будем говорить с ним и его агентом. После такого нужно решать, как мы можем сотрудничать дальше". Главный тренер Оле Вернер также сыплет искрами: "Это меня разозлило и точно будет иметь последствия. Я еще с ним не разговаривал, но это произойдет в ближайшие дни".

Напомним, в 2018 году Ливерпуль заплатил за Кейта 60 млн евро, но хавбек стал одним из крупнейших трансферных провалов в истории "красных". Прошлым летом Наби свободным агентом присоединился к Вердеру, подписав контракт до 2026-го. Здесь дела также складываются ужасно – всего 107 минут за сезон, ни одного результативного действия.

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