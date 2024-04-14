Гвінеєць влаштував скандал у таборі "музикантів" перед матчем проти Байєра, який зробив суперника чемпіоном. Кейта зухвало відмовився сідати в командний автобус, коли дізнався, що не буде у стартовму складі.

Байєр вперше став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо створив непереможну команду, Вірц і Джака стильно гарантували титул

Директор Вердера Клєменс Фріц шокований поведінкою 29-річного гравця: "Він просто не сів з нами у автобус і пішов додому. Завтра будемо говорити з ним та його агентом. Після такого потрібно вирішувати, як ми можемо співпрацювати далі". Головний тренер Оле Вернер також сипле іскрами: "Це мене розлютило і точно матиме наслідки. Я ще з ним не розмовляв, але це станеться найближчими днями".

Нагадаємо, у 2018 році Ліверпуль заплатив за Кейта 60 млн євро, але хавбек став одним з найбільших трансферних провалів в історії "червоних". Минулого літа Набі вільним агентом приєднався до Вердера, підписавши контракт до 2026-го. Тут справи також складаються жахливо – всього 107 хвилин за сезон, жодної результативної дії.

Ліверпуль зазнав катастрофічної поразки від Крістал Пелас – чергове фіаско на Енфілді може коштувати чемпіонства