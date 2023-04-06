Бывший нападающий Шахтера объяснил, почему согласился присоединиться к команде Ротаня
Нападающий Александрии Андрей Кулаков рассказал о своем переходе из донецкого клуба.
"Приход Руслана Петровича в ФК Александрия – это была одна из причин, почему я выбрал этот клуб. Потому что мы все общаемся в футбольных кругах, о его стиле и тренерских методах, о его футболе. Поэтому я не могу сказать, что чем-то удивил. Просто подтвердил мои ожидания и порадовал.
Ротань "очистился" после неудач со сборными Украины: видеообзор матча Александрия – Ворскла – 3:0
Не хотел бы загадывать так далеко, потому что, даст Бог, карьера будет долгой. Но то, что мне очень комфортно с этим коллективом и тренерским штабом – это факт. Я очень счастлив сейчас быть здесь и хочу помочь команде достичь тех целей, которые мы имеем", – поделился Кулаков в интервью Украинскому футболу.
К слову, нападающий официально перебрался из Шахтера в Александрию, подписав контракт до конца мая 2026 года. После своего перехода к "горожанам" Кулаков сыграл 4 матча, в которых забил 1 гол.
Ротань одержал первую победу во главе Александрии – подопечные тренера сборной Украины разгромили Ворсклу