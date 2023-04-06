"Приход Руслана Петровича в ФК Александрия – это была одна из причин, почему я выбрал этот клуб. Потому что мы все общаемся в футбольных кругах, о его стиле и тренерских методах, о его футболе. Поэтому я не могу сказать, что чем-то удивил. Просто подтвердил мои ожидания и порадовал.

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Не хотел бы загадывать так далеко, потому что, даст Бог, карьера будет долгой. Но то, что мне очень комфортно с этим коллективом и тренерским штабом – это факт. Я очень счастлив сейчас быть здесь и хочу помочь команде достичь тех целей, которые мы имеем", – поделился Кулаков в интервью Украинскому футболу.

К слову, нападающий официально перебрался из Шахтера в Александрию, подписав контракт до конца мая 2026 года. После своего перехода к "горожанам" Кулаков сыграл 4 матча, в которых забил 1 гол.

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