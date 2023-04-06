"Прихід Руслана Петровича до ФК Олександрія – це була одна з причин, чому я вибрав цей клуб. Тому що ми всі спілкуємося у футбольних колах, про його стиль та тренерські методи, про його футбол. Тому я не можу сказати, що чимось здивував. Просто підтвердив мої очікування та порадував.

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Не хотів би загадувати так далеко, бо, дасть Бог, кар'єра буде довгою. Але те, що мені дуже комфортно з цим колективом та тренерським штабом – це факт. Я дуже щасливий зараз бути тут і хочу допомогти команді досягти тих цілей, які ми маємо", – поділився Кулаков у інтерв'ю Українському футболу.

До слова, нападник офіційно перебрався з Шахтаря до Олександрії, підписавши контракт до кінця травня 2026 року. Після свого переходу до "містян" Кулаков зіграв 4 матчі, в яких забив 1 гол.

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