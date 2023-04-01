Ротань после перерыва на матчи сборных, где успел побыть и тренером национальной сборной Украины, и молодежной, вернулся к клубному футболу – его Александрию ждала встреча с Ворсклой. Игра началась с жесткого фола Третьякова, команды не чурались идти в жесткие стыки.

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Моментов возникало не очень много, а на 26 минуте подопечные Ротаня повели в счете. Третьяков с фланга давал передачу на Кожушко в штрафной, а Пердута и Рамирес в подкате пытались перехватить пас - от украинца мяч оказался за линией ворот.

До перерыва Кожушко умудрился нереализовать стопроцентную возможность, пробив мимо ворот после выхода вдвоем на одного вратаря. Перед перерывом Олег реабилитировался, отдав голевую передачу на Кулакова - экс-нападающий Шахтера забил с нескольких метров. Во втором тайме Ворскла пыталась создать опасность у ворот Шевченко усилиями Сефери, но подопечные Ротаня вовремя накрывали албанца.

Полтавчане пытались отыграть хотя бы один гол, но даже когда получалось добраться до ворот соперника, не хватало точности. А Александрия под конец игры добила соперника - Логинов головой замкнул навес Рыбалки со штрафного. В итоге, подопечные Ротаня удержали убедительную победу.

Таким образом, Александрия набрала 31 пункт и расположилась на пятом месте, а Ворскла с 20 очками осталась десятой.

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