У мексиканца был роскошный шанс оформить хет-трик и стать абсолютным героем матча против Канзас-Сити (2:2). Уже в компенсированное время Лос-Анджелес Гэлакси заработал пенальти, который мог оказаться победным.

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Чичарито перед тем уже забил с 11-метровой отметки, но в решающий момент решил хитрить. Однако паненка от 34-летнего форварда оказалась настолько бездарной, что голкипер легко забрал мяч в руки. К слову, с момента своего переезда в МЛС мексиканец не реализовал больше пенальти (4/8), чем любой другой игрок чемпионата.

Напомним, в США Чичарито перебрался зимой 2020 года. В Европе форвард самый длинный период провел в составе Манчестер Юнайтед. Также выступал за Реал, Севилью, Вест Хэм и Байер.

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