Мексиканець мав розкішний шанс оформити хет-трик і стати абсолютним героєм матчу проти Канзас-Сіті (2:2). Вже у компенсований час Лос-Анджелес Гелаксі заробив пенальті, який міг стати переможним.

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Чічаріто перед тим вже забив з 11-метрової позначки, але у вирішальний момент вирішив хитрувати. Проте паненка від 34-річного форварда виявилася настільки бездарною, що голкіпер легко забрав м'яч до рук. До слова, з моменту свого переїзду в МЛС мексиканець не реалізував більше пенальті (4/8), ніж будь-який інший гравець чемпіонату.

Нагадаємо, у США Чічаріто перебрався взимку 2020 року. У Європі форвард найдовший період провів у складі Манчестер Юнайтед. Також виступав за Реал, Севілью, Вест Хем та Байєр.

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