МЛС, 28 тур

Торонто – ЛА Гэлакси – 2:2

Голы: Хименес, 62, Бернардески, 81 (пен.) – Дуглас Коста, 24, Пуч, 89

Канадцы выставили итальянское трио Кришито-Инсинье-Бернардески, на которое соперник ответил выходом Пуча, Дугласа Косты и Чичарито.

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Именно экс-звезда Шахтера открыл счет на 24-й минуте встречи. Коста роскошно исполнил штрафной с 23 метров. Этот гол остался единственным до перерыва. Во второй половине инициативу перехватил Торонто. Хименес сравнял счет, а Бернардески сам заработал и реализовал пенальти. Гол чемпиона Европы оказался не последним. На 89-й минуте воспитанник Барселоны Пуч протянул мяч и из-за пределов штрафной влепил точно в девятку ворот хозяев – 2:2.

Звездные составы пока не помогают командам показывать стабильные результаты. Обе идут за пределами плей-офф своих конференций – Гэлакси только восьмой в Восточной, а Торонто десятый в Западной.

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