В своих соцсетях 52-летний тренер поделился радостной новостью. Жена Руслана Забранского подарила ему третьего ребенка.

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"На этой неделе я снова стал отцом. Жена Анна подарила мне дочь, которая родилась в среду вечером, 25 октября, с весом 3,5 килограмма и ростом 53 сантиметра. Мы дали ей имя Злата", - цитирует специалиста. UA-Футбол.

Напомним, что Забранский выступал за ряд украинских клубов, среди которых Карпаты и Николаев. Он до сих пор является лучшим бомбардиром николаевского клуба с 68 голами. Сейчас специалист работает в футбольной школе Карпат.

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