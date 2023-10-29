Главный тренер Карпат Мирон Маркевич высказался о ситуации в своем бывшем клубе после очного матча команд в Первой лиге.

"Да, воспоминания о Металлисте у меня остались хорошие – тем более, что тренерский штаб харьковчан еще когда-то со мной работал.

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Я уверен, что команда останется в Первой лиге. Им нужно, чтобы у них был спонсор, ведь сам Евгений Красников не потянет", – цитирует Маркевича официальный сайт львовских Карпат.

Напомним, Металлист по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу. Также харьковчане потеряли финансирование олигарха Ярославского. Сейчас команда выступает крайне плохо – по набранным очкам Металлист худший в обеих группах Первой лиги, за 14 туров добыв всего 7 пунктов.

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