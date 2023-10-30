У своїх соцмережах 52-річний тренер поділився радісною новиною. Дружина Руслана Забранського подарувала йому третю дитину.

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"На цьому тижні я знову став батьком. Дружина Ганна подарувала мені доньку, яка народилася у середу ввечері, 25 жовтня, з вагою у 3,5 кілограма та зростом 53 сантиметри. Ми дали їй ім'я Злата", – цитує фахівця UA-Футбол.

Нагадаємо, що Забранський виступав за низку українських клубів, серед яких Карпати та Миколаїв. Він досі є найкращим бомбардиром миколаївського клубу з 68 голами. Наразі фахівець працює у футбольній школі Карпат.

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