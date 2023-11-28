– Кабаев наконец-то забил. 36 матчей на это понадобилось. Выходит, дождались?

– Ну да он уже должен когда-то был забить. Вот он и забил.

– Александр Шовковский после Мирчи Луческу побеждает. Кривбасс обыграли "всухую", сейчас тоже победа без пропущенных мячей.

– Они должны каждую игру так играть. Самоотдача должна быть на первом месте. Не забывайте, что у нас много травмированных футболистов: Шапаренко, Ярмоленко, Попов и у Ваната есть повреждение. Это все сказывается на игре. А Шовковский хорошо делает свое дело, он молодец. Он должен вместе с командой прогрессировать, что он и делает. У него очень грамотно построена игра. Да, победили, но мы должны наверстывать то, что мы потеряли.

Знаменитый европейский тренер в Динамо – Суркис прокомментировал слухи о назначении

– В прошлом сезоне у Александра Шовковского был такой пробный период в должности исполняющего обязанности главного тренера Динамо Киев, когда Мирча Луческу лечился.

– Зачем нам вспоминать то, что было? Что Мирча был в больнице, а Шовковский исполнял обязанности главного тренера? Это уже прошлое. Сейчас он тоже исполняет обязанности главного тренера. Будем смотреть, как команда будет играть, прогрессировать и тогда будем решать что-то.

– Наработки от тренера уже заметны. Интересный ход был в конце матча Динамо – Рух, когда вместо Александра Караваева вышел Константин Вивчаренко, а левый защитник Владислав Дубинчак пошел играть правого вингера на позицию Караваева.

– Да, это интересно. Но это инициатива тренера. Он так видит футбол, и он должен делать то, что будет приносить результат. Он очень хорошо выполняет свои обязанности. Это интеллигентный человек, и у него все еще впереди. В матче с Кривбассом и Рухом Александр Шовковский отлично справился со своей задачей, – резюмировал Суркис в комментарии NV.

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