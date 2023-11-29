Уругвайський футболіст Карлос Де Пена, який свого часу виступав за Динамо, провалює кар'єру в Бразилії. Футболіст розповів про причини спаду.

"Цього року я мав багато проблем. У батька рак, у нього був інсульт, у моєї дочки теж було не все гаразд. Я – людина, а не машина, тому мої виступи були не такими, як минулого сезону. Я розумію це і намагаюся робити все, що можу, бо дуже вимогливий до себе. Коли мені не вдається грати так, як хочу, мені стає сумно.

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Моя результативність зменшилася не лише через проблеми за межами поля. Я втратив місце у стартовому складі, але щодня працюю над тим, щоб повернути його.

Критика з боку преси? Я не люблю, коли вона несе злий намір. У мене ніколи не було проблем із критикою, я приймаю її. Футболісти – публічні люди, які грають щовихідних. Звісно, їх можна притягнути до відповідальності. Просто мені не подобається, коли кажуть речі, які не відповідають дійсності. Або коли це робиться у не найкращий момент", – цитує уругвайця Trivela.

Нагадаємо, нині Де Пена виступає за бразильський Інтернасьйонал. Уругваєць відомий українським вболівальникам за час своїх виступів у київському Динамо.

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