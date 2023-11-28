Украинский футбол вернулся после международной паузы. О самых интересных событиях 15-го тура УПЛ смотрите в новом выпуске "Футбол 24".

СК Днепр-1 вырвался в единоличные лидеры УПЛ – подопечные Максимова с легкостью разобрались с Черноморцем. Шахтер впервые за 90+ матчей покинул поле без гола, сыграв сухую ничью с Полесьем.

По потерянным очкам на второй позиции оказалось киевское Динамо, которое не имело особых проблем против Руха. Об этом и не только – в новом видео на YouYube-канале "Футбол 24".

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