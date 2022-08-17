Монреаль в своем Instagram сообщил, что решил завершить свою карьеру в возрасте 36 лет.

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Последним клубом левого защитника был Реал Сосьедад. Также он успел поиграть за Малагу, Арсенал и Осасуну. Монреаль успел поиграть и за сборную Испании, наиграв 22 поединка и отличившись 1 забитым голом.

Из трофеев Монреаль по 3 раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии в составе Арсенала, а с Реалом Сосьедад он стал победителем Кубка Испании.

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