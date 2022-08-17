Бывший игрок сборной Испании объявил о завершении карьеры
Экс-защитник Арсенала, Малаги, Реала Сосьедад и сборной Испании Начо Монреаль решил прекратить выступления на профессиональном уровне.
Монреаль в своем Instagram сообщил, что решил завершить свою карьеру в возрасте 36 лет.
"Такого никогда не бывает в Бундеслиге": Левандовски нашел причину своего провального дебюта в Ла Лиге
Последним клубом левого защитника был Реал Сосьедад. Также он успел поиграть за Малагу, Арсенал и Осасуну. Монреаль успел поиграть и за сборную Испании, наиграв 22 поединка и отличившись 1 забитым голом.
Из трофеев Монреаль по 3 раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии в составе Арсенала, а с Реалом Сосьедад он стал победителем Кубка Испании.
Барселона расписала ничью с Райо Вальекано – арбитр отменил три гола, Бускетс получил красную