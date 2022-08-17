Колишній гравець збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
Екс-захисник Арсенала, Малаги, Реала Сосьєдада та збірної Іспанії Начо Монреаль вирішив припинити виступи на професіональному рівні.
Монреаль у своєму Instagram повідомив, що вирішив завершити свою кар'єру у віці 36 років.
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Останнім клубом лівого оборонця був Реал Сосьєдад. Також він встиг пограти за Малагу, Арсенал та Осасуну. Додамо, що Монреаль встиг пограти і за збірну Іспанії, награвши 22 поєдинки та відзначившись 1 забитим голом.
З трофеїв Монреаль по 3 рази виграв Кубок та Суперкубок Англії у складі Арсенала, а з Реалом Сосьєдад він став переможцем Кубка Іспанії.
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