Монреаль у своєму Instagram повідомив, що вирішив завершити свою кар'єру у віці 36 років.

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Останнім клубом лівого оборонця був Реал Сосьєдад. Також він встиг пограти за Малагу, Арсенал та Осасуну. Додамо, що Монреаль встиг пограти і за збірну Іспанії, награвши 22 поєдинки та відзначившись 1 забитим голом.

З трофеїв Монреаль по 3 рази виграв Кубок та Суперкубок Англії у складі Арсенала, а з Реалом Сосьєдад він став переможцем Кубка Іспанії.

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