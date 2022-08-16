Нападающий Барселоны Роберт Левандовски уже ощутил на себе все особенности испанского футбола.

"Я был удивлен, когда увидел более шести игроков Райо Вальекано, сидящих в своей штрафной площадке. Один из них даже играл против меня персонально!

Барселона – Райо Вальекано – видео дебюта Левандовски и обзор матча

Такого никогда не бывает в Бундеслиге. Такой стиль игры является антифутбольным. Надеюсь, это единственная команда в этом чемпионате, которая так играет", – заявил Левандовски после матча.

Напомним, Барселона в рамках 1-го тура чемпионата Испании неожиданно не смогла обыграть Райо Вальекано. Левандовски отыграл весь матч, но повлиять на результат не смог. Игра завершилась без голов.

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