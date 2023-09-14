Хессе в начале сентября перешел в Коритибу, а недавно получил в Бразилии элитный 11 номер. Коритиба в соцсетях сообщила о новой одиннадцатке и спровоцировала конфликт.

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В комментарии пришел Алеф Манга и написал, что в клубе уже есть 11 номер: "Это я". Манга оскандалился в деле с букмекерами, после чего Коритиба отдала его в аренду греческому Пафосу до конца сезона.

Хесе начинал карьеру в Реале и был частью команды, которая дважды выигрывала Лигу чемпионов. Однако в дальнейшем он не сумел выйти на высокий уровень, сменив шесть клубов за 6 лет. Последним местом работы Хесе была Сампдория.