Карим Бензема быстро столкнулся с первыми проблемами после переезда в Саудовскую Аравию.

Обладатель "Золотого мяча" и главный тренер Аль-Иттихада Нуну Эшпириту Санту имеют серьезные недоразумения, сообщает Goal со ссылкой на Al-Sharq Al-Awsat.

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Бензема не вписывается в тактические планы португальца, приведшего в предыдущем сезоне команду к чемпионству. Эшпириту Санту вообще не просил руководство клуба подписывать 35-летнего нападающего. У француза свои претензии. Бензема на первых тренировках начал вмешиваться в работу наставника и ждал получения капитанской повязки. Впрочем, Эшпириту Санту наградил этим статусом вингера Ромаринью.

Вероятно, в Аль-Иттихаде останется только один. Бензема всего 3 месяца назад перебрался из Реала на правах свободного агента и успел оформить 3+1 в 6 матчах.

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