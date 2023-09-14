Хесе на початку вересня перейшов у Корітібу, а нещодавно отримав у Бразилії елітний 11 номер. Корітіба у соцмережах повідомила про нову одинадцятку і спровокувала конфлікт.

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У коментарі прийшов Алеф Манга та написав, що в клубі вже є 11 номер: "Це я". Манга оскандалився у справі з букмекерами, після чого Корітіба віддала його в оренду грецькому Пафосу до кінця сезону.

Хесе розпочинав кар'єру в Реалі та навіть був частиною команди, яка двічі вигравала Лігу чемпіонів. Однак надалі він не зумів вийти на високий рівень, змінивши шість клубів за 6 років. Останнім місцем роботи Хесе була Сампдорія.