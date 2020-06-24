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Бывший хавбек ПСЖ сравнил Ибрагимовича с НЛО

21:03 - Читати українською
Бывший хавбек ПСЖ сравнил Ибрагимовича с НЛО
Златан Ибрагимович / Getty images

Бывший игрок ПСЖ Матьё Бодмер поделился мнением об экс-форварде французского клуба Златане Ибрагимовиче.

"Ибрагимович – это НЛО. Мне нравится он как человек, я восхищался его игрой. Он является прекрасным футболистом и классным парнем, который много дал ПСЖ. Можно сказать, что он высокомерный, но Златан заставил многие вещи двигаться в правильном направлении", – цитирует Бодмера Goal.

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Напомним, Ибрагимович выступал за ПСЖ с 2012 по 2016 год. В составе парижского клуба он забил 156 голов в 180 матчах и является вторым в списке лучших бомбардиров в истории парижан. С ПСЖ форвард четырежды становился чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок страны, а также по три раза завоевал Кубок лиги и Суперкубок Франции.

Вместе с Ибрагимовичем Бодмер провел в ПСЖ лишь половину сезона-2012/13, после чего перебрался в Сент-Этьен. В общем французский опорный полузащитник провел в составе ПСЖ 91 матч, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Златан Златан Ибрагимович Матье Матье Бодмер
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