toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Ибрагимович может оказаться в Фиорентине

16:53 - Читати українською
Ибрагимович может оказаться в Фиорентине
Златан Ибрагимович / LaPresse

Форвард Милана Златан Ибрагимович может покинуть Сан-Сиро в ближайшее трансферное окно, но остаться в итальянской Серии А. Интерес к нему проявляет Фиорентина.

Опытный нападающий попал в сферу интересов "фиалок", сообщает La Nazione.

Фиорентина стремится бесплатно подписать Тиагу Силву

Менеджмент Фиорентины надеется, что переход Ибрагимовича произведет положительный эффект на микроклимат в коллективе. Похожий трюк боссы флорентийцев провернули в прошлом году, когда подписали другого ветерана – Франка Рибери. Фиорентина вышла на агента Ибрагимовича Мино Райолу, чтобы выяснить вероятность громкого трансфера. Швед станет свободным агентом летом.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел 10 матчей за Милан во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

Супершанс Маліновського, столичний виклик для Роналду і план на "чорний день" – з чим повертається Серія А

blog_ava
Миколенко может перебраться в Италию – украинца хочет топ-клуб, но есть одна проблема
11:42
1180
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Златан Златан Ибрагимович Фиорентина Фиорентина Милан Милан Италия Трансферы Милана
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
36
мин
Астон Вилла
18:15
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук