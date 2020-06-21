Ибрагимович может оказаться в Фиорентине

Форвард Милана Златан Ибрагимович может покинуть Сан-Сиро в ближайшее трансферное окно, но остаться в итальянской Серии А. Интерес к нему проявляет Фиорентина.

Опытный нападающий попал в сферу интересов "фиалок", сообщает La Nazione.

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Менеджмент Фиорентины надеется, что переход Ибрагимовича произведет положительный эффект на микроклимат в коллективе. Похожий трюк боссы флорентийцев провернули в прошлом году, когда подписали другого ветерана – Франка Рибери. Фиорентина вышла на агента Ибрагимовича Мино Райолу, чтобы выяснить вероятность громкого трансфера. Швед станет свободным агентом летом.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел 10 матчей за Милан во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

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