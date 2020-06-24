toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ БАРСЕЛОНА

Колишній хавбек ПСЖ порівняв Ібрагімовіча з НЛО

21:03 - Читать на русском
Колишній хавбек ПСЖ порівняв Ібрагімовіча з НЛО
Златан Ібрагімовіч / Getty images

Колишній гравець ПСЖ Матьє Бодмер поділився думкою про екс-форварда французького клубу Златана Ібрагімовіча.

"Ібрагімовіч – це НЛО. Мені подобається він як людина, я захоплювався його грою. Він є чудовим футболістом і класним хлопцем, який багато дав ПСЖ. Можна сказати, що він зарозумілий, але Златан змусив багато речей рухатися в правильному напрямку", – цитує Бодмера Goal.

Ібрагімовіч може опинитися у Фіорентині

Нагадаємо, Ібрагімовіч виступав за ПСЖ з 2012 по 2016 рік. У складі паризького клубу він забив 156 голів у 180 матчах і є другим в списку найкращих бомбардирів в історії парижан. З ПСЖ форвард чотири рази ставав чемпіоном Франції, двічі виграв Кубок країни, а також по три рази завоював Кубок ліги і Суперкубок Франції.

Разом із Ібрагімовічем Бодмер провів у ПСЖ лише половину сезону-2012/13, після чого перебрався у Сент-Етьєн. Загалом французький опорний півзахисник провів у складі ПСЖ 91 матч, в яких забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.

Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону

blog_ava
"Де ви взяли цього термінатора?": голкіпер Карпат кермує вантажівкою у США і згадує Лужного та львівського Марадону
12:00
7380
Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Златан Златан Ібрагімовіч Матьє Матьє Бодмер
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
40
хв
Челсі
22:15
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук