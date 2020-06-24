Колишній хавбек ПСЖ порівняв Ібрагімовіча з НЛО

Колишній гравець ПСЖ Матьє Бодмер поділився думкою про екс-форварда французького клубу Златана Ібрагімовіча.

"Ібрагімовіч – це НЛО. Мені подобається він як людина, я захоплювався його грою. Він є чудовим футболістом і класним хлопцем, який багато дав ПСЖ. Можна сказати, що він зарозумілий, але Златан змусив багато речей рухатися в правильному напрямку", – цитує Бодмера Goal.

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Нагадаємо, Ібрагімовіч виступав за ПСЖ з 2012 по 2016 рік. У складі паризького клубу він забив 156 голів у 180 матчах і є другим в списку найкращих бомбардирів в історії парижан. З ПСЖ форвард чотири рази ставав чемпіоном Франції, двічі виграв Кубок країни, а також по три рази завоював Кубок ліги і Суперкубок Франції.

Разом із Ібрагімовічем Бодмер провів у ПСЖ лише половину сезону-2012/13, після чого перебрався у Сент-Етьєн. Загалом французький опорний півзахисник провів у складі ПСЖ 91 матч, в яких забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.

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