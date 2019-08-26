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Бывший хавбек Реала Дренте подписал контракт с любительским Козаккен Бойз – это 12-й клуб нидерландца в карьере

16:15 37 Читати українською
Бывший хавбек Реала Дренте подписал контракт с любительским Козаккен Бойз – это 12-й клуб нидерландца в карьере
Ройстон Дренте (слева) / ФК Козаккен Бойз

Бывший полузащитник мадридского Реала и сборной Нидерландов Ройстон Дренте сменил клубную прописку.

Талант, который так вполне и не раскрылся, заключил соглашение с любительским Козаккен Бойз. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Дренте подписал контракт до конца сезона 2019/20 и уже успел заявить, что "казаки" – его осознанный выбор, который позволит игроку быть ближе к семье. Бойз стал уже 12-м по счету клубом в карьере полузащитника, которого считали одним из самых больших талантов своего поколения. Ранее он выступал за Фейеноорд, мадридский Реал, Эркулес, Эвертон, Аланию, Рединг, Шеффилд Уэнсдей, Кайсери, Бани Яс, Ксерксес и роттердамскую Спарту.

Два года назад Ройстон Дренте завершил карьеру в 29 и записал рэп-сингл, но вернулся на поле в прошлом сезоне и провел 32 матча (5 голов) за Спарту. Отметим, что Козаккен Бойз получили свое название в честь донских казаков, воевавших против Наполеона.

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Трансферы Козаккен Бойз Козаккен Бойз Ройстон Дренте Ройстон Дренте Нидерланды
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