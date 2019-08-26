Колишній хавбек Реала Дренте підписав контракт із аматорським Козаккен Бойз – це 12-й клуб нідерландця у кар'єрі

Колишній півзахисник мадридського Реала та збірної Нідерландів Ройстон Дренте змінив клубну прописку.

Талант, який так і не розкрився, уклав угоду з любительським клубом Козаккен Бойз. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Мітроглу перейшов у ПСВ – сторони провернули суборенду

Дренте підписав контракт до кінця сезону 2019/20 і вже встиг заявити, що "козаки" – його усвідомлений вибір, який дозволить гравцеві бути ближчим до родини. Бойз став вже 12-м за ліком клубом у кар'єрі хавбека, якого вважали одним із найбільших талантів свого покоління. Раніше він виступав за Фейєнорд, мадридський Реал, Еркулес, Евертон, Аланію, Редінг, Шеффілд Венсдей, Кайсері, Бані Яс, Ксерксес і роттердамську Спарту.

Два роки тому Дренте завершив кар'єру в 29 і записав реп-сингл, але повернувся на поле минулого сезону й провів 32 матчі (5 голів) за Спарту. Відзначимо, що Козаккен Бойз отримали свою назву на честь донських козаків, які воювали проти Наполеона.

Грізманн копіює Мессі й Леброна, кучерява дуель за лідерство АПЛ, "безрука" Баварія – 9 найзахопливіших моментів вікенду