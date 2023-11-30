Роман Годованый пополнил ряды защитников, отдавших за Украину самое дорогое – свою жизнь.

Печальное известие сообщил отдел Чортковского РТЦК и СП. Роман Годованый погиб 29 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания в результате взрыва вражеского снаряда.

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В гражданской жизни мужчина построил довольно успешную футбольную карьеру на областном уровне. Был одним из лучших игроков Тернопольщины. Самыми большими достижениями Роман Годованого следует считать выступления за луцкую Волынь, в составе которой он играл в УПЛ.