В борьбе с российскими оккупанатами погиб 43-летний Александр Гончар, сообщает сайт Бориспольского городского совета. Жизнь героя оборвалась 16 августа этого года на Запорожском направлении.

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Гончар родился в Бориспольском районе в селе Счастливое. Здесь получил футбольное образование и во второй половине 90-х попал в структуру Борисфена. Также выступал за Прикарпатье, Ворсклу, Металлист, Александрию и тернопольскую Ниву. Дважды становился серебряным призером Первой лиги (2002/2003, 2005/2006), в элитном дивизионе наиграл 91 матч и отличился 2 голами. После завершения спортивной карьеры в 2011 году начал заниматься частной предпринимательской деятельностью.

У Гончара остались жена и двое детей. Прощание с героем и похорон на Рогозовском кладбище (г. Борисполь) состоялись 27 ноября.

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