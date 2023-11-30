Роман Годований поповнив ряди захисників, які віддали за Україну найдорожче – своє життя.

Сумну звістку повідомив відділ Чортківського РТЦК та СП. Роман Годований загинув 29 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряда.

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У цивільному житті чоловік побудував доволі успішну футбольну кар'єру на обласному рівні. Був одним із найкращих гравців Тернопільщини. Найбільшими досягненнями Роман Годованого варто вважати виступи за луцьку Волинь, у складі якої він грав в УПЛ.