ЛНЗ оперативно определился со специалистом, который в дальнейшем будет тренировать команду.

В прошлом сезоне ЛНЗ был одним из лидеров Второй лиги, но переход на уровень выше дался непросто. За два стартовых тура черкасская команда набрала одно очко. Это привело к отставке главного тренера.

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Вместо Юрия Бакалова команду будет тренировать Александр Ковпак, сообщает официальный сайт ЛНЗ. Бывший нападающий сборной Украины получил статус исполняющего обязанности главного тренера.

В течение игровой карьеры Ковпак выступал за ряд украинских клубов, но наиболее успешный этап карьеры провел в Таврии. В составе симферопольцев становился лучшим бомбардиром (17 голов) чемпионата Украины по итогам сезона 2008/09.

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