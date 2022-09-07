У минулому сезоні ЛНЗ був одним із лідерів Другої ліги, але перехід на вищий щабель дався непросто. За два стартові тури черкаська команда набрала одне очко. Це призвело до відставки головного тренера.

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Замість Юрія Бакалова команду тренуватиме Олександр Ковпак, повідомляє офіційний сайт ЛНЗ. Колишній нападник збірної України отримав статус виконувача обов'язків головного тренера.

Упродовж ігрової кар'єри Ковпак виступав за низку українських клубів, але найбільш успішний етап кар'єри провів у Таврії. У складі сімферопольців ставав найкращим бомбардиром (17 голів) чемпіонату України за підсумками сезону 2008/09.

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