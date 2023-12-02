Ворскла шокировала СК Днепр-1 в матче 15 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры на Футбол 24.

СК "Днепр-1" активнее начал поединок. Подопечные Юрия Максимова уже на 3 минуте матча вышли вперед благодаря точному выстрелу Богдана Леднева - переиграл Павла Исенко, выйдя один на один с вратарем. Ворскла ответила на 31-й минуте игры. Красивое сочетание команды Скрипника завершил Артем Челядин. А на 42 минуте матча полтавчане шокировали Днепр-арену – голом отличился Фелипе.

Ворскла одержала волевую победу над СК Днепр-1 – Кривбасс остался лидером благодаря "катеначо" Скрипника

Вторая половина встречи проходила под аккомпанемент постоянных атак СК Днепр-1, но подопечным Юрия Максимова так и не удалось сравнять счет во встрече. Ворскла шокировала СК Днепр-1, оставив Кривбасс на первой строчке УПЛ.