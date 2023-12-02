Ворскла шокувала СК Дніпро-1 в матчі 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів і огляд гри на Футбол 24.

СК Дніпро-1 активніше почав поєдинок. Підопічні Юрія Максимова вже на 3 хвилині матчу вийшли вперед завдяки точному удару Богдана Лєднєва – переграв Павла Ісенка, вийшовши віч-на-віч з воротарем. Ворскла відповіла на 31 хвилині гри. Красиву комбінацію команди Скрипника завершив Артем Челядін. А на 42 хвилині матчу полтавці шокували Дніпро-Арену – голом відзначився Феліпе.

Ворскла одержала волевую победу над СК Днепр-1 – Кривбасс остался лидером благодаря "катеначо" Скрипника

Друга половина зустрічі проходила під акомпанемент постійних атак СК Дніпро-1, але підопічним Юрія Максимова так і не вдалося зрівняти рахунок у зустрічі. Ворскла шокувала СК Дніпро-1, залишивши Кривбас на першій сходинці УПЛ.