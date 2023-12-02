СК Днепр-1 выходил на поле, когда его главный конкурент свой матч завершал. Кривбасс победил и догнал текущего лидера УПЛ. После поражения в очной встрече подопечные Юрия Максимова выдали победную серию из четырех матчей, что помогло выбраться на вершину.

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Сегодня днепряне тоже начали очень мощно. Сначала Сарапий сильно прошелся по Степанюку (обошлось без травмы). После этого нанесли удар уже по психологии полтавчан. Пехаленок вырезал отличную передачу к чужому вратарскому, защитник проспал подключение Леднева, и Богдан протолкнул мяч мимо Исенка в ближний угол. Очень насыщенные четыре минуты.

Развивать успех Днепр-1 не пошел. Минут пятнадцать мы наблюдали вязкий не очень инициативный футбол, а после этого темп начала форсировать Ворскла. Хозяева, казалось, держали все под контролем, но Челядину удалось освободиться из-под опеки и метко пробить в дальний угол.

На этом команда Виктора Скрипника не остановилась и еще до перерыва смогла выйти вперед. Крупский на правом краю штрафной разобрался с двумя оппонентами и отпасовал на Якубу. Тот перевел на противоположный край, где все забыли о Фелипе. Бразилец сумел принять мяч и вторым касанием пробить Волынца. 2:0.

Вторую половину Днепр-1 тоже имел шанс начать очень удачно. Однако Гуцуляк не смог использовать свой шанс. Далее Филиппов выводил на удар Леднева, Сваток пробивал издалека, снова Филиппов в подыгрыше – на Пихаленка. Мяч упорно не шел в сторону ворот Исенко. Когда Бабенко наконец-то направил его в створ голкипер Ворсклы совершил классный сейв. Позже уже Павел ошибся на выходе – Пихаленок бил беспрепятственно, но защитник успел выбить.

Ворскла максимально грамотно играла по счету – не думала об атаке и организованно защищалась. Даже контратак в ее исполнении было мало. Без ударов в створ за второй тайм, да и вообще была только одна попытка. Сегодня Виктор Скрипник легко сдал бы экзамен в Каверчиано по основам "катеначо". Даже на отлично.

Финальный свисток зафиксировал победу Ворсклы, благодаря которой она поднялась на седьмое место с 22 очками. СК Днепр-1 прервал победную серию и остался вторым – у Кривбасса такое же количество очков (33), но у криворожцев лучшие дополнительные показатели.