Швидший за Тайсона та крутіший за Жажу: Металіст підписав бразильського форварда, якого анонсував Ярославський
Харківський клуб продовжує активну трансферну кампанію.
Металіст оформив черговий трансфер, підписавши контракт із бразильським форвардом Давідом да Ора, повідомляє FootballHub.
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22-річний нападник обійшовся харків'янам у 2 млн євро і підписав з командою Олександра Кучера довгостроковий контракт.
До слова, да Ора є вихованцем клубу Віторія, який виступає у другому дивізіоні Бразилії. У 2021 році Давід провів 59 матчів, в яких забив 11 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.
Нагадаємо, цей трансфер раніше анонсував Олександр Ярославський – президент Металіста назвав Давіда швидшим за Тайсона, а його удар – крутішим, ніж у Жажі.
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