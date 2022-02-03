Металіст оформив черговий трансфер, підписавши контракт із бразильським форвардом Давідом да Ора, повідомляє FootballHub.

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22-річний нападник обійшовся харків'янам у 2 млн євро і підписав з командою Олександра Кучера довгостроковий контракт.

До слова, да Ора є вихованцем клубу Віторія, який виступає у другому дивізіоні Бразилії. У 2021 році Давід провів 59 матчів, в яких забив 11 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

Нагадаємо, цей трансфер раніше анонсував Олександр Ярославський – президент Металіста назвав Давіда швидшим за Тайсона, а його удар – крутішим, ніж у Жажі.

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