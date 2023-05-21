"Как узнал об интересе Эвертона и что почувствовал? Это произошло очень быстро. Честно говоря, когда впервые разговаривал с президентом или генеральным директором Эвертона и узнал, что нужно будет ехать подписывать контракт, я заплакал. Потому что мне было страшно.

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Что сказал президент Динамо? Что сказали в команде? Я не разговаривал с командой, потому что был отпуск. Я не успел поговорить. Только приехал перед войной и попрощался с командой нормально, но перед переходом ни с кем не разговаривал", – заявил Миколенко в комментарии Setanta Sports.

Напомним, Виталий перебрался к "ирискам" за 23,5 млн евро прошлой зимой. С тех пор стал игроком основы, наиграл 51 поединок и отличился одним ассистом.

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