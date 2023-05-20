Виталий Миколенко из-за проблем со здоровьем пропускал важнейший для Эвертона поединок. "Ириски" на момент начала игры находились на грани вылета, занимая спасительное 17 место АПЛ. Соответственно, против немотивированного Вулверхэмптона команде Шона Дайча нужна была только победа, иначе перед последним туром был большой риск опуститься в зону вылета.

Тренер Эвертона оценил шансы Миколенко сыграть в 2 последних матчах сезона АПЛ

Эвертон уже за неполные 20 стартовых минут нанес 6 ударов в сторону ворот (против нуля у "волков"), но все они были неточные. Лучшие шансы были у Калверта-Льюина, который головой не попал в ворота. Гости традиционно сделали большой акцент на стандарты, закручивая мяч во вратарскую, но хотя бы к ударам в рамку это не привело. Посреди тайма еще и кадровая потеря догнала "ирисок" – Шон Дайч вынужден был менять Паттерсона. Шотландец получил повреждение и уступил место на поле Майклу Кину.

А на 34-й минуте Вулверхэмптон вышел вперед, реализовав первый же свой момент. Ошибка Эвертона на чужой половине завершилась контратакой хозяев. Пикфорд отразил удар Траоре, но Хван был первым на добивании. Не слишком логичные 1:0. Тут же второй едва не влетел – Поденсе на добивании головой перебросил и Пикфорда, и ворота.

Много ошибок от Эвертона во второй части тайма после активного начала. А уже в компенсированное время гостей настигла еще одна проблема. Калверт-Льюин получил повреждение и покинул поле. Катастрофа. Вместо ведущего форварда вышел Грей, но до перерыва ничем не отличился.

На старте второго тайма Эвертон пошел вперед, но едва не пропустил. Сарабия чуть не попал в дальний угол после очередной обрезки подопечных Дайча, приведшей к контратаке. "Волки" провели классный отрезок с несколькими ударами по воротам Пикфорда, но не смогли укрепить свое преимущество в счете. У гостей можно вспомнить разве что попытку Грея, с которой справился Пикфорд.

Все шло к победе Вулверхэмптона, но на 90+9 минуте гости спаслись. Йерри Мина пошел в атаку и затолкал мяч в ворота. 1:1 – возможно, спасительный гол для Эвертона в борьбе за выживание. Команда Миколенко набрала 33 очка и ждет результатов матчей Лидса и Лестера. В последнем туре АПЛ Эвертон сыграет против Борнмута, уже гарантировавшего себе сохранение прописки в элите.