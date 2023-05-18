Наставник ливерпульцев Шон Дайч накануне матча с Вулверхэмптоном высказался по поводу восстановления Виталия Миколенко от травмы.

Виталий растянул мышцу бедра еще на прошлой неделе перед поединком с Манчестер Сити (0:3). Восстановление немного затянулось, так что матч 37 тура АПЛ против "волков" украинец тоже пропустит.

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"Я сомневаюсь, что Миколенко сможет сыграть в этом матче, ведь он не тренировался. Есть шанс вернуться на следующую игру. Он близок к возобновлению, но мы не будем рисковать", – цитирует Шона Дайча сайт "ирисок".

Команда из Ливерпуля всего на 1 пункт опережает зону вылета, поэтому матчи с Вулверхэмптоном и Борнмутом (20 и 28 мая соответственно) будут решающими для нее.

Напомним, 23-летний игрок сборной Украины в этом сезоне провел 35 поединков за Эвертон во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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