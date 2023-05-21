"Як дізнався про інтерес Евертона та що відчув? Це сталося дуже швидко. Чесно кажучи, коли вперше розмовляв з президентом чи то генеральним директором Евертона та дізнався, що потрібно буде їхати підписувати контракт, я заплакав. Тому що мені було страшно.

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Що сказав президент Динамо? Що сказали в команді? Я не розмовляв з командою, тому що була відпустка. Я не встиг поговорити. Тільки приїхав перед війною та попрощався з командою нормально, але перед переходом ні з ким не розмовляв", – заявив Миколенко у коментарі Setanta Sports.

Нагадаємо, Віталій перебрався до "ірисок" за 23,5 млн євро минулої зими. Відтоді став гравцем основи, награв 51 поєдинок та відзначився одним асистом.

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