Бывший наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал считает, что чемпионат мира в Катаре был сфальсифицирован, чтобы Лионель Месси наконец-то мог выиграть трофей.

"Когда вы видите, как Аргентина забивает голы, как мы забиваем голы, и как некоторые аргентинские игроки превысили предел и не были наказаны, я думаю, что это все было заранее продуманной игрой.

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Что я имею в виду? Было сознательно намерение сделать Лионеля Месси чемпионом мира", – цитирует специалиста NOS.

Напомним, что во время ЧМ-2022 Аргентина добыла путевку в полуфинал, одолев в серии пенальти Нидерланды. "Оранье" жаловались, что аргентинцы вели себя на поле некорректно, а судьи закрывали глаза на их поведение. В итоге Месси и Ко стали чемпионами мира, обыграв в финале сборную Франции.

Луи ван Гал покинул пост главного тренера Нидерландов после турнира. Сейчас "оранье" возглавляет Рональд Куман.

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