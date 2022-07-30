"Мой уход никоим образом не касался Холанда. Я тот парень, для которого главное правда, даже если не совсем приятная для меня. Я не хочу говорить о том, что произошло. Но нет, я не видел проблемы, если бы Холанд присоединился к мюнхенской Баварии.

Бавария официально подписала 17-летнего вундеркинда, призванного заменить Левандовски – сумма трансфера впечатляет

У меня были очень хорошие отношения с товарищами по команде, с персоналом, с тренером, и всех этих вещей мне будет не хватать, потому что я отлично провел время там. Мы были не только друзьями на поле, но и чем-то побольше. Но, наконец, этот раздел закончился, и я открываю новый раздел в своей жизни и новый раздел в своей карьере. Сейчас лучшее время, чтобы уйти из Баварии и присоединиться к Барселоне.

Я чувствую, что в правильной среде, в правильном месте. За последние недели с Баварией было много политики. Клуб пытался найти аргумент, почему они могут продать меня, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. И я должен был принять это, хотя там было сказано много дерьма обо мне. Много лжи, но, в конце концов, я знал, что фанаты даже в этот период все еще меня очень поддерживают", – приводит слова Левандовски Goal.

Барселона и Ювентус расписали яркую ничью – Дембеле забил два роскошных индивидуальных гола, Левандовски снова молчал