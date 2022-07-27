Товарищеский матч

Барселона – Ювентус – 2:2

Голы: Дембеле, 34, 40 – Кин, 39, 51

Гранды вышли в боевых составах, поэтому спарринг обещал быть интересным. Особенно старался Усман Дембеле, который явно не собирается дарить новичку Рафинье место в основе.

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Француз отличился двумя голами в похожем стиле. Дембеле принимал мяч на правом фланге, эффектно убирал оппонентов, и мощно пробивал – сначала с правой, а затем с левой ноги. Впрочем, у Ювентуса нашелся свой герой. Мойзе Кин ответил своим дублем, качественно выполняя работу центрфорварда и замыкая удобные передачи партнеров.

А вот Роберт Левандовски промолчал во втором спарринге подряд. В этот раз поляк получил час игрового времени, но так и не открыл счет забитым голам за Барсу. Следующая попытка будет 31 июля в матче против Нью-Йорк РБ.

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