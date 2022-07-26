Мюнхенцы на своём официальном сайте объявили о подписании Матиса Теля, которого в СМИ часто называют перспективной заменой Роберта Левандовски. 17-летний французский форвард подписал контракт до 2027 года и получил 39-й номер.

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"Бавария – одна из лучших команд мира. С нетерпением жду этого большого вызова. Отдам всё ради этого клуба. Меня очень впечатлили переговоры с Хасаном Салихамиджичем и менеджментом Баварии. Я быстро понял, что очень хочу оказаться в Мюнхене", – заявил новичок немецкого клуба.

Хасан Салихамиджич не жалел комплиментов для юной звезды. "Матис Тель – один из самых больших талантов в Европе. Очень быстрый, технически сильный и универсальный форвард. В этом году он выиграл чемпионат Европы со сборной Франции U-17 как капитан команды. Мы наблюдали за ним в течение длительного времени и смогли убедить его сделать следующие важные шаги в Мюнхене, вместе с нами. Мы гордимся этим, поскольку было много клубов, которые хотели его подписать.

Развитие столь исключительного молодого игрока является увлекательным проектом для всех нас. Конечно, Матису нужно время. Ему нужны минуты на поле и ритм. Мы все уверены, что впереди у него отличная карьера, и он поможет нашей команде", – заявил спортивный директор Баварии.

Детали трансфера не разглашаются. По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 17-летнего форварда стоил Мюнхену 20 миллионов евро плюс 8,5 млн в качестве бонусов.

️ Mathys #Tel: "Ich kann es kaum erwarten, den Rasen zu betreten, meine Mitspieler kennenzulernen und meine ersten Schritte hier zu machen." #ServusTel #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/BydbJ9HhgP — FC Bayern München (@FCBayern) July 26, 2022

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