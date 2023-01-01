"Первый матч группового этапа Лиги Европы сезона 2011/12 против Сток Сити Динамо сыграло 1:1. Меня это кольнуло, ведь это серьезный сигнал, что киевляне могут не выйти из группы. Я ожидал ответа типа: "это серьезно", "мы будем бороться". Приходит Шевченко – льет какую-то воду, говорит банальщину.

"УЕФА не будет защищать Павелко": журналист рассказал о таинственном звонке, который получил Шевченко

Я пытаюсь выжать из него хоть какую-то фразу, меня обвиняли, что я неправ. Я его не обижал, не унижал, а пытался на что-то вывести. Задаю третий вопрос: "У команды первый удар в створ ворот был на 35-й минуте – не считаете, что к этому нужно серьезно отнестись?".

А он мне: "Что ты хочешь от меня, вот что ты от меня хочешь?" С таким наездом было чувство, что он меня стукнет. Честно говоря, я растерялся от того, что человек начал мне хамить. Я после этого с ним нигде не пересекался", – рассказал Андриюк в интервью SportArena.

Напомним, в том сезоне соперниками Динамо в группе были Бешикташ и Маккаби Тель-Авив. "Бело-синие" не смогли выйти в плей-офф, заняв в итоге третье место.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022