Журналист Константин Андриюк поделился инсайдом о позиции союза европейских футбольных ассоциаций по отношению к УАФ.

"Сейчас разгоняется информация, что УЕФА будет наказывать Украину, исключать ее из членства, а у меня есть другая информация.

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Андрею Шевченко звонил Звонимир Бобан и сказал, что УЕФА не будет защищать Павелко", – рассказал Андреюк в интервью SportArena.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА официально обратились в УАФ с требованием обеспечить управление своими делами без влияния третьих сторон, а Чеферин якобы лично предостерег Шевеченко от попыток свергнуть Павелко и захватить власть в украинском футболе.

Шевченко получил строгое предупреждение от Чеферина по поводу должности в УАФ – журналист раскрыл детали