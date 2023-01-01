"Перший матч групового етапу Ліги Європи сезону 2011/12 проти Сток Сіті Динамо зіграло 1:1. Мене це кольнуло, адже це серйозний сигнал, що кияни можуть не вийти із групи. Я чекав на відповіді на кшталт: "це серйозно", "ми боротимемося". Приходить Шевченко – ллє якусь воду, каже банальщину.

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Я намагаюсь вичавити з нього хоч якусь фразу, мені закидали, що я неправий. Я його не ображав, не принижував, а намагався на щось вивести. Ставлю третє питання: "У команди перший удар у площину воріт був на 35-й хвилині – не вважаєте, що до цього треба серйозно поставитися?".

А він мені: "Що ти хочеш від мене, ось що ти від мене хочеш?". З таким наїздом було відчуття, що він мене стукне. Відверто кажучи, я розгубився від того, що людина почала мені хамити. Я після цього з ним ніде не перетинався", – розповів Андріюк в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, у тому сезоні суперниками Динамо у групі були також Бешикташ та Маккабі Тель-Авів. "Біло-сині" не змогли вийти в плей-офф, посівши у підсумку третю сходинку.

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