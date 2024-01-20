"Честно говоря, было очень тяжело, когда Луческу публично меня критиковал. Были моменты, когда я делал что-то не так, но я думаю, что он мог немного мягче сказать мне об этом. Вместо этого он много и часто критиковал.

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Но, конечно, я понимаю, что в Динамо высокие требования и мы собрались давать результат. Я молодой игрок, не все знаю в футболе, иногда бывают ошибки", – сказал Волошин в интервью Sportarena.

Напомним, Назар – воспитанник Динамо, однако смог дебютировать в УПЛ лишь в составе Кривбасса (в августе 2022 года). Отличная игра вингера заставила киевлян досрочно расторгнуть аренду с криворожанами и вернуть игрока в команду Луческу.

В текущем сезоне Волошин провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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