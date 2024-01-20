Аркадий Запорожану, агент Мирчи Луческу, признался, что активно ищет варианты для трудоустройства своего клиента.

Экс-тренер Динамо Мирча Луческу может продолжить тренерскую карьеру в Италии. Ранее 78-летний наставник отказался от предложений возглавить турецкий Бешикташ и французский Лион, поскольку не хотел принимать команду посреди сезона.

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По словам агента румына, Луческу ведет переговоры с несколькими европейскими клубами, среди которых итальянская Рома, которая недавно уволила Жозе Моуринью. До конца сезона с "волками" будет работать Даниэле Де Росси, однако клуб ищет опытного тренера.

Запорожану, организовавший трансфер голкипера бухарестского Рапида и сборной Румынии Хорациу Молдована в Атлетико, провел параллель в ситуации с тренерским будущим Луческу и трансфером Молдовану в мадридский клуб.

"Мы ведем переговоры. Возможно, там появится какой-то мадридский Атлетико... Рома. Если бы я вчера или позавчера рассказал о мадридском Атлетико, сказали бы, что это слишком красивая история. Тогда были разговоры. Так бывает и в других случаях", – сказал Запорожану в комментарии Liga Digisport.

Напомним, ранее Луческу заявил, что вернется к тренерству в июне 2024 года.

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