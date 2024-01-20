"Чесно кажучи, було дуже важко, коли Луческу публічно мене критикував. Були моменти, коли я робив щось не так, але я думаю, що він міг трохи м'якше сказати мені про це. Натомість він багато і часто критикував.

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Але, звісно, я розумію, що в Динамо високі вимоги і ми зібралися давати результат. Я молодий гравець, не все знаю в футболі, інколи бувають помилки", – сказав Волошин в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Назар – вихованець Динамо, однак зміг дебютувати в УПЛ лише у складі Кривбаса (у серпні 2022 року). Відмінна гра вінгера змусила киян достроково розірвати оренду з криворіжцями і повернути гравця у команду Луческу.

У поточному сезоні Волошин провів за Динамо 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 1 асисти. Його контракт з "біло-синіми" чинний до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

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