"Да, я об этом знаю, читаю новости, комментарии в интернете. Часто эта критика огульна. Мне, если честно, не совсем она поняла. Что плохого в том, что молодые перспективные украинские футболисты играют в Премьер-лиге? Лучше было бы, чтобы на их месте играли второсортные легионеры из Восточной Европы, Африки или Южной Америки? Иногда складывается впечатление, что в украинском футболе нет никаких проблем, кроме состава Мариуполя. Нет ни проблем с уровнем судейства, ни вопросов со стадионами и инфраструктурой, ни финансовых трудностей у клубов, ни низкой посещаемости. Никаких проблем нет, кроме состава Мариуполя!

Наше сотрудничество с Шахтером имеет взаимовыгодный характер. Футболисты получают игровую практику, а мы получаем молодых игроков очень высокого уровня, которые помогают нам решать турнирные задачи. Согласитесь, что пригласить в Мариуполь футболистов уровня Тотовицкого, Чурко, Болбата, Зубкова, Пихаленка, Бондаренко, Чоботенко, Танковского кроме как в аренду невозможно.

Мариуполь подписал защитника Шахтера

Во-вторых, мне непонятно, когда наши недоброжелатели пишут, что футболистов отправляют в Мариуполь в "ссылку", насильно и так далее. Это бред! Как вы себе представляете, чтобы футболисты играли из-под палки. Зубкова мы заставляли играть и голы забивать? Или Кирюханцева, который, на мой взгляд, входит в тройку сильнейших правых защитников Премьер-лиги, три года у нас силой играет? Или сейчас Бондаренко с Танковским отбывают номер, ожидая окончания аренды? Это все глупости. Наоборот, у нас ребята растут и прогрессируют. Например, свои первые шаги в профессиональном футболе именно в Мариуполе делали Юрченко и Будковский. Еще пять лет назад Валерий Кривенцов обращал внимание на Диму Иванисеню. К сожалению, Дима получил тяжелую травму...

Болбат и Тотовицкий из Мариуполя вернулись в Шахтер. Играл бы Саша Зубков в сборной Украины и Лиге чемпионов без сезона в нашей команде? Сашу Пихаленка после классного сезона забрал Шахтер (жаль, что из-за травмы он не смог закрепиться в первой команде). Витя Корниенко, который, кстати, является нашим воспитанником, уже кандидат в сборную Украины. Леша Быков у нас дорос до молодежной сборной Украины. Сергей Чоботенко уже попал в сферу интересов сильных команд. Уверен, хорошее будущее ждет Игоря Кирюханцева", – приводит слова Чаудри сайт Мариуполя.

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